Качура запросил органы по вопросу двойного гражданства Арахамии
Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура подал депутатское обращение к Службе безопасности Украины и миграционной службе по поводу наличия американских паспортов у народных депутатов Давида Арахамии и Киры Рудык.
Об этом он написал у себя в Телеграм-канале.
"Помните, как на всяких анонимных ТГ-каналах обвиняли Давида Арахамию в наличии паспорта США? А Киру Рудык, которая на прямой вопрос ведущей о наличии другого гражданства три раза ответила: «я народилася в Україні та є українкою»? Пора разобраться!" – пишет нардеп.
Качура также добавил, что он, в первую очередь, за справедливость.
"Как юрист считаю, что всем необходимо придерживаться законов, особенно, если ты сам эти законы пишешь", – поделился он.
Сегодня его депутатский запрос в СБУ, Миграционную и Погранслужбу будет зачитан в Раде.
"Ждём ответ от компетентных органов. У меня уже есть кое-какая инсайдерская информация", – сделал интригу Качура.