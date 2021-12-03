Качура запросил органы по вопросу двойного гражданства Арахамии

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура подал депутатское обращение к Службе безопасности Украины и миграционной службе по поводу наличия американских паспортов у народных депутатов Давида Арахамии и Киры Рудык.

Об этом он написал у себя в Телеграм-канале﻿.

"Помните, как на всяких анонимных ТГ-каналах обвиняли Давида Арахамию в наличии паспорта США? А Киру Рудык, которая на прямой вопрос ведущей о наличии другого гражданства три раза ответила: «я народилася в Україні та є українкою»? Пора разобраться!" – пишет нардеп.

Качура также добавил, что он, в первую очередь, за справедливость.

"Как юрист считаю, что всем необходимо придерживаться законов, особенно, если ты сам эти законы пишешь", – поделился он.

Сегодня его депутатский запрос в СБУ, Миграционную и Погранслужбу будет зачитан в Раде.