В Австрии назвали имя нового канцлера

Руководство правящей Австрийской народной партии (ÖVP) в пятницу единогласно избрало министра внутренних дел Карла Негаммера новым лидером партии. Это значит, что он станет следующим федеральным канцлером﻿. Об этом, ссылаясь на местное издание, сообщает Деловая столица.

"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия" , — сказал Негаммер.

В новом правительстве Австрии состоится рокировка, в частности, сменятся министры внутренних дел, финансов и образования.

Вчера бывший канцлер Австрии Себастиан Курц объявил, что уходит из политки.

В начале этого года Курц ушел с поста канцлера, однако оставался лидером консервативной Австрийской народной партии.