В Австрии назвали имя нового канцлера
Руководство правящей Австрийской народной партии (ÖVP) в пятницу единогласно избрало министра внутренних дел Карла Негаммера новым лидером партии. Это значит, что он станет следующим федеральным канцлером. Об этом, ссылаясь на местное издание, сообщает Деловая столица.
"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия", — сказал Негаммер.
В новом правительстве Австрии состоится рокировка, в частности, сменятся министры внутренних дел, финансов и образования.
Вчера бывший канцлер Австрии Себастиан Курц объявил, что уходит из политки.
В начале этого года Курц ушел с поста канцлера, однако оставался лидером консервативной Австрийской народной партии.