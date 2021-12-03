В Украине появится аналог агентства НАТО по закупкам
Министр обороны Украины Алексей Резников предлагает создать в структуре украинского оборонного ведомства аналог агентства НАТО по обеспечению и закупкам NSPA. Об этом Резников заявил 3 декабря в ходе часа вопрос к правительству в Верховной Раде, сообщает Деловая столица.
"Среди первоочередных мер – строительство эффективной, прозрачной системы закупок. Мы планируем создать в Министерстве обороны аналог агентства НАТО по вопросам поддержки и закупки по типу NSPA.
Структурно оно содержит в себе часть, которая осуществляет закупки товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также часть, которая отвечает за обеспечение питанием, топливом, вещами", – сказал политик.
Кроме того, Резников планирует в ближайшее время утвердить новую структуру министерства, которая
"на функциональном уровне будет отображать самые главные направления".
"Уже началась постепенно демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе", – отметил он.