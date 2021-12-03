YouTube обвинили во вмешательстве в президентские выборы во Франции

Журналист и политолог Эрик Земмур, выдвинувший свою кандидатуру на пост президента Франции, обвинил онлайн-сервис YouTube во вмешательстве в выборы. Об этом он заявил в своем Twitter, сообщает Лента.Ру.

Кандидат высказался в адрес сервиса после того, как на видео, в котором он рассказывает о своем выдвижении, поставили возрастное ограничение для зрителей. YouTube обязал граждан предъявлять фото документа, удостоверяющего личность, или банковскую карту для подтверждения совершеннолетнего возраста перед просмотром ролика Земмура.

Журналиста возмутило решение сервиса.

"Полиция мыслей уже даже не прячется: она выставляет напоказ свою тираническую природу" , — заключил он.

По мнению Земмура, это говорит о том, что начинается настоящая битва.

О выдвижении Земмура на пост президента стало известно 30 октября. Он известен как сторонник радикально правых взглядов. В настоящее время в список претендентов на должность главы государства, выборы которого пройдут во Франции в апреле 2022 года, входят уже более 40 человек.