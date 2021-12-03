ConocoPhillips выкупила у Shell активы в Пермском бассейне

Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips закрыла сделку по покупке у британо-нидерландкой Royal Dutch Shell активов в Пермском бассейне примерно за $9,5 млрд, сообщает Enkorr.

В пресс-релизе компании сказано, что ожидаемая добыча на этих месторождениях в 2022 году составит около 200 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Чистая прибыль ConocoPhillips в III квартале 2021 г. составила $2,379 млрд, или $1,78 в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в $450 млн, или $0,42 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Прибыль без учета разовых факторов составила $1,77 на акцию против убытка в $0,31 на акцию.