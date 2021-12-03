СБУ разоблачила подпольный "сервисный центр МВД"

Служба безопасности Украины прекратила деятельность граждан, которые незаконно вмешивались в Единый государственный реестр транспортных средств (ЕГРТС). Злоумышленники производили фейковые водительские удостоверения и техпаспорта. Подпольный "сервисный центр" действовал несколько лет, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, противоправную схему наладили трое киевлян. «Производством» фальшивок занимались дома.

Используя личные связи в сервисных центрах МВД, дельцы имели возможность получать информацию о зарегистрированных транспортных средствах, их идентифицирующих признаках и реальных владельцах.

Фейковые техпаспорта производили, в основном, на угнанные или нерастаможенные автомобили импортного производства. При этом за водительскими удостоверениями обращались те, кто был временно лишен водительских прав. В частности, за вождение авто в нетрезвом состоянии или состоянии наркотического опьянения. Клиенты - личные контакты в криминальных кругах.

По предварительной информации, дельцы успели «обслужить» несколько сотен человек. Стоили подделки $800 США.

Злоумышленники действовали по простой схеме: в базе данных находили законопослушного водителя, у которого схожие с нарушителем данные, и печатали «водительские права» уже с новым фото. Таким образом, нарушитель мог беспрепятственно передвигаться, несмотря на запрет вождения.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания правонарушителей в Киеве, обнаружено и изъято оборудование для изготовления поддельных документов, уже готовые для сбыта водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств, а также черную бухгалтерию.

В настоящее время двум злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины и решается вопрос по избранию им меры пресечения.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех причастных к схеме лиц.