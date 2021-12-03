На канале "Рада" будут показывать ток-шоу

Реформирование телеканала "Рада" не повлечет за собой объединение в один холдинг с телеканалом "Дом". Главные изменения коснуться качества картинки, планируется запуск полноценного ток-шоу.

Об этом в кулуарах Рады сообщил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко, передает Андрей Павловский﻿.

Корниенко уточнил, что смета канала вместе с газетой "Голос страны" на 2022 год составит 87 миллионов гривен.

По информации источника, реформировать "Раду" будет создатель телеканалов 112, NewsOne, Zik, "Прямой" и "Первый Независимый" Алексей Семенов. На его предложение уже откликнулись журналисты, редакторы и ведущие, которые были без работы. Пока неизвестно, где будет офис. Говорят, что это может быть и в КВЦ "Парковый". Одну из студий могут оборудовать на третьем этаже Верховной Рады.