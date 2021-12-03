Топливо на АЗС подешевело

Средняя цена по стране бензина А-92 3 декабря снизилась на 23 коп./л, и составила 30,09 грн/л, на столько же подешевел бензин А-95 — до 30,86 грн/л, а дизельное топливо скинуло 9 коп./л (до 30,10 грн/л). Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

SOCAR опустил цену бензинов на 1,27-1,50 грн/л. При этом ДТ в этой сети подешевело на 1 грн — до 33,98 грн/л.

На KLO «двойка» подешевела на 1,3 грн/л, до 30,19 грн/л, «пятерка» — на 1,1 грн/л, до 30,69 грн/л, ДТ — на 86 коп./л, до 29,79 грн/л. На станциях UPG бензины подешевели на 1,2-1,3 грн/л, ДТ — на 60 коп./л. Так, цена на А-95 снизилась до 29,50 грн/л, на А-92 — до 30,00 грн/л, на ДТ — до 28,30 грн/л.

Также откорректировали свои цены в сторону уменьшения «Параллель», «Автотранс», «Укр-Петроль», «БРСМ-Нафта», «Укргаздобыча», AMIC и др.

Как сообщалось, Министерство экономики Украины 2 декабря обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 25,88 грн/л и дизтоплива – 23,27 грн/л, на основании которых высчитывается предельная цена реализации топлива на АЗС.

Таким образом, с учетом предельных торговых наценок максимальная цена на стандартный бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,88 грн/литр, на стандартное дизтопливо – 30,27 грн/л.