Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обнародовал рейтинг стран

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о внешней задолженности украинских предприятий по состоянию на 30 июня 2021 года. На первом месте среди кредиторов традиционно находится Кипр, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, общий объем долга частного сектора в конце II квартала 2021 года составляет 43 064 млн долларов (без еврооблигаций и кредитов, предоставленных под гарантию правительства).

В географическом разрезе наибольшая доля долга приходится на Кипр - 20 996 млн долларов. Далее идут:

Великобритания - 5 432 млн долларов,

Нидерланды - 2 380 млн долларов,

Люксембург - 1 282 млн долларов,

Германия - 1 396 долларов,

Британские Виргинские Острова - 1 273 млн долларов,

США - 1 159 млн долларов,

Российская Федерация - 1 123 млн долларов.

Напомним, по данным НБУ, в четвертом квартале 2021 года правительство, центральный банк, предприятия и банки должны выплатить 5,909 млрд долларов, из которых 4,672 млрд долларов - основная сумма долга, 1,237 млрд долларов - проценты.