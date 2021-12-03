Разоблачена подпольная криптоферма: украдено электроэнергии на 3,5 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила подпольную криптоферму в Киевской области, организаторы которой производили незаконный отбор электроэнергии и, по предварительным оценкам, нанесли этим более 3,5 млн грн ущерба. Об этом, ссылаясь на пресс-службу СБУ, сообщает Интерфакс-Украина.

"Установлено, что противоправную деятельность организовали трое жителей Киевщины. Для майнинга криптовалют злоумышленники арендовали ангарное помещение в Бучанском районе, где и разместили специальное оборудование. К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы", – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в ходе обыска, проведенного по адресу осуществления противоправной деятельности, правоохранители изъяли специализированное оборудование на общую сумму более 6 млн грн.