Страны ЕС согласовали меры повышения кибербезопасности

Совет ЕС объявил, что государства-члены союза согласовали общий подход в отношении обеспечения высокого коллективного уровня кибербезопасности в Евросоюзе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы стали свидетелями быстрого увеличения количества кибератак в государственном и частном секторах и против наших граждан, а также значительного воздействия, которое эти атаки оказывают на наше общество, не в последнюю очередь потому, что мы живем во все более цифровом мире" , - заявил министр госуправления председательствующей в ЕС Словении Боштян Коритник.

По его словам, новая директива ЕС по кибербезопасности покажет, что Европа является лидером в законодательстве о кибербезопасности.

Согласно коммюнике Совета ЕС, новая директива под названием "NIS2" заменит текущую директиву по безопасности сети и информационных систем (директиву NIS). Ожидается, что NIS2 установит базовый уровень для мер по управлению рисками кибербезопасности и обязательств по отчетности во всех секторах, охватываемых директивой, таких как энергетика, транспорт, здравоохранение и цифровая инфраструктура.

Директива должна официально учредить европейскую сеть организаций по связям EU-CyCLONe для коллективного противодействия киберкризисам, которая будет содействовать скоординированному управлению ситуациями крупномасштабных инцидентов в сфере кибербезопасности.

В согласованном Советом ЕС тексте уточняется, что директива не будет применяться к организациям, осуществляющим деятельность в таких областях, как оборона или национальная безопасность, общественная безопасность, правоохранительные и судебные органы. Парламенты и центральные банки также исключены из сферы ее действия.

Поскольку органы госуправления часто становятся объектами кибератак, NIS2 будет применяться к органам управления центральных правительств. При этом государства-члены имеют право решать, что она может быть применима и к органам управления на региональном и местном уровнях.

У государств-членов ЕС будет два года после вступления в силу директивы, чтобы включить ее положения в национальные законодательства.