Дефицит Пенсионного фонда превысил 15 млрд гривен

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-ноябрь 2021 года составили 460,1 млрд гривен, расходы - 475,7 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 15,6 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным фонда, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 298,1 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 24,4 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162,0 млрд гривен.

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.