Дефицит Пенсионного фонда превысил 15 млрд гривен

Дефицит Пенсионного фонда превысил 15 млрд гривен
Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) за январь-ноябрь 2021 года составили 460,1 млрд гривен, расходы - 475,7 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонда достиг 15,6 млрд гривен, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным фонда, в общих доходах ПФУ собственные средства составили 298,1 млрд гривен, в т.ч. полученные из государственного бюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса, 24,4 млрд гривен.

Кроме того, из государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и других запланированных выплат поступило 162,0 млрд гривен.

Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен
Дефицит Пенсионного фонда Украины превысил 15 млрд гривен

Напомним, доходы Пенсионного фонда Украины за 2020 год составили 466,1 млрд гривен, расходы - 479,3 млрд гривен. Таким образом, дефицит средств фонд составил 13,2 млрд гривен.

Новости

analytics