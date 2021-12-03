"Белавиа" сокращает парк самолетов из-за санкций

Белорусская авиакомпания "Белавиа" объявила, что вынужденно сократила парк воздушных судов. В частности, из-за введения санкций против компании и ограничений на авиаперелеты, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"В связи с введением ограничений авиакомпания вынужденно сократила парк воздушных судов. На данный момент флот авиакомпании состоит из 15 самолетов" , - заявила пресс-службу "Белавиа".

При этом в авиакомпании заявили, что к летнему сезону планируют пополнить парк самолетов за счет приобретения судов в собственность, а также заключения договоров лизинга с компаниями, не являющимися резидентами ЕС.

Напомним, вчера ЕС ввел в действие пятый пакет санкций против Беларуси. В частности, в санкционный список попала авиакомпания "Белавиа".