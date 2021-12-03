В "ЛНР" будут выдавать QR-коды о вакцинации по стандартам РФ
Жителям неподконтрольной территории Луганской области будут выдавать QR-коды о вакцинации по российским стандартам.
Коды будут действительны на территории РФ, сообщил "глава ЛНР" Леонид Пасечник, передает Политика Страны.
"Уже начала работать система по выдаче QR-кодов жителям республики, прошедшим вакцинацию. Они их получают в поликлиниках и по месту вакцинации. У нас есть предварительная договоренность, что эти QR-коды будут приниматься в Российской Федерации", - заявил Пасечник.