Встреча Путина и Байдена: основные темы для обсуждения
Дата встречи по видеосвязи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена предварительно утверждена. Ее объявят после согласования с американской стороной. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить. Эта встреча в формате видеоконференции достаточно активно готовится", – отметил Ушаков.
На повестке, по его словам, будет
"важный контакт в продолжение женевских переговоров".
"Будут затронуты вопросы хода реализации женевских договоренностей, – рассказал помощник главы российского государства. – Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор".
Также, сообщил Ушаков, лидеры обсудят
"ход диалога по стратегической стабильности".
"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН", – добавил он.
Еще одной темой переговоров станут вопросы, касающиеся Североатлантического альянса. Речь идет о юридических договоренностях по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.
"Я думаю, что президент России обсудит это в ходе своего предстоящего контакта с президентом Байденом", – сказал Ушаков.
Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере Путин говорил на коллегии МИД РФ и во время встречи с послами иностранных государств.
"Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем", – отметил помощник российского лидера.
По его словам, Москве срочно необходимы гарантии о нерасширении альянса на восток.
"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед", – охарактеризовал сложившееся положение представитель Кремля.
Сейчас, говорит он, с учетом напряженной ситуации,
"встает вопрос о срочной необходимости" предоставления РФ
"соответствующих гарантий".
"Так уже дальше продолжаться не может, – подчеркнул он. – В какой форме будет этот документ, сказать трудно, главное, чтобы это были зафиксированные на бумаге договоренности".