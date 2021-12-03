Встреча Путина и Байдена: основные темы для обсуждения

Дата встречи по видеосвязи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена предварительно утверждена. Ее объявят после согласования с американской стороной. Об этом заявил в пятницу журналистам помощник российского президента Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.

"Прорабатывается возможность проведения общения Путина с Байденом в формате видео-конференц-связи. Причем этот контакт может состояться уже в самые ближайшие дни. У нас есть и конкретная дата, и время проведения этой видеоконференции. Но лучше дождаться окончательного согласования всех параметров с американской стороной, и тогда мы уже сможем это официально объявить. Эта встреча в формате видеоконференции достаточно активно готовится", – отметил Ушаков.

На повестке, по его словам, будет "важный контакт в продолжение женевских переговоров" .

"Будут затронуты вопросы хода реализации женевских договоренностей, – рассказал помощник главы российского государства. – Будут говорить о двусторонних делах, актуальных вопросах международной повестки, в том числе Афганистане, Иране, внутриукраинском кризисе, Ливии, может быть затронута Сирия, как пойдет разговор".

Также, сообщил Ушаков, лидеры обсудят "ход диалога по стратегической стабильности" .

"Наверняка будет затронут вопрос реализации нашей идеи по проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН", – добавил он.

Еще одной темой переговоров станут вопросы, касающиеся Североатлантического альянса. Речь идет о юридических договоренностях по исключению дальнейшего продвижения НАТО на восток.

"Я думаю, что президент России обсудит это в ходе своего предстоящего контакта с президентом Байденом", – сказал Ушаков.

Он напомнил, что о необходимости гарантий в этой сфере Путин говорил на коллегии МИД РФ и во время встречи с послами иностранных государств.

"Это наше предложение о необходимости проведения совместной с коллегами, с ведущими странами, работы по достижению соответствующих юридических договоренностей, которые исключали бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на территории сопредельных с РФ государств, включая Украину, угрожающих нам напрямую оружейных систем", – отметил помощник российского лидера.

По его словам, Москве срочно необходимы гарантии о нерасширении альянса на восток.

"Этот вопрос "с бородой". И Советскому Союзу, и России давались устные заверения о том, что военные структуры НАТО не будут продвигаться на восток, однако оказалось, что эти устные заверения ничего не стоят, хотя определенная фиксация этих заявлений делалась, есть записи соответствующих бесед", – охарактеризовал сложившееся положение представитель Кремля.

Сейчас, говорит он, с учетом напряженной ситуации, "встает вопрос о срочной необходимости" предоставления РФ "соответствующих гарантий" .