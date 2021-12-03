Банки останавливают валютные транзакции с Беларусью

ОТП Банк предупредил своих партнеров об остановке проведения валютных операций контрагентов из Беларуси. Соответствующее обращение опубликовал CEO трейдинговой компании GT Group Владислав Колодяжный, сообщает UBR.

"В соответствии с информацией, полученной от Deutsche Bank, с которым у банка установлены корреспондентские отношения, Deutsche Bank приостанавливает проведение платежей в долларах и евро как от, так и в пользу следующих категорий контрагентов" , – указали в ОТП Банке.

Речь идет о таких категориях контрагентов:

белорусские госбанки;

компании, которые находятся в государственной собственности Беларуси;

публичные деятели Беларуси;

любые другие личности, связанные с указанными категориями.

В ОТП Банке призвали клиентов учесть информацию во время заключения новых внешнеэкономических договоров и внесения изменений в действующие.

Одновременно в комментариях пользователи указали, что подобный запрет внедрил и МТБ Банк, хотя письма с предупреждением клиенты не получали.