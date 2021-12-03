Банки останавливают валютные транзакции с Беларусью
ОТП Банк предупредил своих партнеров об остановке проведения валютных операций контрагентов из Беларуси. Соответствующее обращение опубликовал CEO трейдинговой компании GT Group Владислав Колодяжный, сообщает UBR.
"В соответствии с информацией, полученной от Deutsche Bank, с которым у банка установлены корреспондентские отношения, Deutsche Bank приостанавливает проведение платежей в долларах и евро как от, так и в пользу следующих категорий контрагентов", – указали в ОТП Банке.
Речь идет о таких категориях контрагентов:
- белорусские госбанки;
- компании, которые находятся в государственной собственности Беларуси;
- публичные деятели Беларуси;
- любые другие личности, связанные с указанными категориями.
В ОТП Банке призвали клиентов учесть информацию во время заключения новых внешнеэкономических договоров и внесения изменений в действующие.
Одновременно в комментариях пользователи указали, что подобный запрет внедрил и МТБ Банк, хотя письма с предупреждением клиенты не получали.