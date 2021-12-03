Умерла советская актриса Нина Ургант

В Санкт-Петербурге на 93-м году жизни умерла советская и российская актриса театра и кино Нина Ургант, сообщает УНИАН.

"Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни" , - рассказали в Александринском театре, в котором она работала.

В июле 2014 года актриса в интервью Собеседнику сообщила, что страдает болезнью Паркинсона.

"Надежды, что мне станет лучше, уже нет. У меня болезнь Паркинсона, как у Аркадия Райкина была когда-то. Я стала плохо соображать, забываю имена, даты, быстро устаю. И что самое страшное - ничего с этим поделать не могу" , - сказала тогда Ургант.

Нина Ургант сыграла около 60 ролей в кино.

Она известна по следующим фильмам: "Вступление", "Я родом из детства", "Сыновья уходят в бой" и "Белорусский вокзал". В 2008 году она сыграла последнюю роль в кино - Ошкинчиху в фильме "Азиат".

Сын актрисы - актер Андрей Ургант, внук - телеведущий и музыкант Иван Ургант.