ЕС выделяет Украине 1,4 миллиона из-за "гибридных угроз из Беларуси"

Глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас заявляет, что ЕС выделяет Украине 1,4 миллиона евро для реагирования на гибридные угрозы из Беларуси, сообщает УНИАН.

Об этом Маасикас сообщил в микроблоге Twitter.

Timely discussion with Minister Monastyrsky @MVS_UA on the situation at Ukraine-Belarus border. The EU stands in solidarity with Ukraine, helps to respond to hybrid attacks firmly & without compromising on human rights. 1st allocation of 1,4 million euro underway, more to follow. pic.twitter.com/8DOc9IQ0gW — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) December 3, 2021

Посол ЕС отметил, что провел своевременное обсуждение ситуации на украинско-белорусской границе с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским.