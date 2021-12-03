Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 декабря 2021

В субботу, 4 декабря, первый лунный день лунного календаря. Новая Луна находится в знаке зодиака Стрелец, сообщает Корреспондент.

Луна в Стрельце – идеальное время для решения юридических вопросов, подачи различных документов и делового сотрудничества. Успешно пройдут путешествия и командировки.

Стоит остерегаться операций, связанных с землей или строительством.

4 декабря – малоэффективный день для работы. Он больше подходит для уединения, самоанализа и строительства планов. Следует избегать перегрузок и не затевать новых, особенно рискованных дел. Новая Луна – кратковременный период, который влияет на все живое в виде особого импульса. К новолунию полезно приурочить любые начинания.

В это время энергетические ресурсы человека находятся на минимальном уровне, поэтому может возникнуть слабость и потребность в отдыхе.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 декабря

Овен (21.03−19.04)

Овнам выпадет шанс реализовать деловые качества и обрести самостоятельность. Рисковать для этого не придется − звезды обещают благоприятную обстановку для осуществления задуманного.

Телец (20.04−20.05)

Поиски и раздумья Тельцов обретут конкретную форму, а финансовое положение стабилизируется. Главное − не упустить момент для реализации смелых планов.

Близнецы (21.05−21.06)

Трудолюбие Близнецов станет залогом больших успехов и стремительного профессионального роста. Звезды советуют избегать духа авантюризма и не надеяться на удачное стечение обстоятельств − только серьезное отношение к делам и спокойствие обеспечат наилучшие результаты.

Рак (22.06−22.07)

Ракам стоит трезво оценить силы, и возможности − от этого напрямую зависит осуществление целей. Звезды рекомендуют избегать крупных покупок, так как в перспективе они окажутся неудачными.

Лев (23.07−22.08)

Львов ожидает день гармонии и исправления ошибок. Важно сосредоточиться на главном, быть последовательными и не заниматься мелочами.

Дева (23.08−22.09)

Девы столкнутся с домашними проблемами, которые перепутают их планы. Не исключено, что ситуация выбьет из колеи, однако звезды советуют взять себя в руки и на время забыть о текущих делах. Самое время замедлиться и спокойно отдохнуть.

Весы (23.09−22.10)

День Весов окажется довольно напряженным: не исключены серьезные конфликты с окружающими и мелкие неприятности. Рекомендуется проявить сдержанность и быть готовыми идти на компромисс: разумные уступки значительно улучшат ситуацию.

Скорпион (23.10−21.11)

У Скорпионов возникнет множество поводов для раздражения в течение дня. Не исключено, что поведение и поступки близких людей, а также неурядицы в финансовой сфере выведут из равновесия. Для решения проблем звезды советуют воспользоваться личным обаянием и не допускать открытой агрессии.

Стрелец (22.11−21.12)

У Стрельцов сложится благоприятный день, если они не будут поддаваться мрачному настроению. Важно настроиться на положительную волну – от этого напрямую зависит успех.

Козерог (22.12−19.01)

Дела Козерогов будут идти ровно и порадуют стабильным результатом. В отношениях наступит полное взаимопонимание и гармония. Испортить ситуацию может лишь ненужная суета и потакание чужим прихотям.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеи смогут решить любые проблемы и задачи, если проявят характер. При этом нужно надеяться только на себя – советы и помощь окружающих вряд ли окажутся полезными.

Рыбы (19.02−20.03)

Звезды обещают Рыбам удачное время для крупных жизненных начинаний. Откроются неожиданные перспективы и возможности. Главное − не испугаться перемен и не упустить редкий шанс.