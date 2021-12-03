Ляшко подал на Зеленского в суд: обвиняет в госизмене

Бориспольский суд зарегистрировал иск лидера Радикальной партии, экс-нардепа Олега Ляшко, обвиняющего президента Владимира Зеленского в государственной измене, злоупотреблении властью и коррупции, сообщает Деловая столица.

"День рождения (главы ОПУ Андрея, — "ДС") Ермака Зеленский гулял на государственной даче за деньги украинцев. А я свой день рождения вместе с командой встречаю в Бориспольском суде, защищая украинцев от коррупции Зеленского" , — написал Ляшко в Facebook.

Напомним, 24 ноября "Украинская правда" опубликовала расследование, согласно которому гостей на празднование дня рождения главы Офиса президента Андрея Ермака 21 ноября доставляли в резиденцию главы государства Владимира Зеленского в Гуте на вертолетах Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Это происходило в тот день, когда в Киеве проходил митинг с требованием отставки Ермака на Банковой.

Сам Ермак отрицает четырехдневное празднование 50-летия в государственной резиденции в Карпатах.