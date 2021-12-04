Готово за 30 минут: рецепт сытного и согревающего ужина

С наступлением зимних холодов так и тянет на сытную и горячую еду, сообщает РБК-Украина.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова поделилась в своем Instagram простым рецептом шепардского (пастушьего) пирога - вегетарианской версией.

Благодаря гхи и специям, этот пирог - комфортная и согревающая еда для холодного времени года. Это сытное блюдо: здесь достаточно белка за счет чечевицы и грибов.

Оценят даже вегетарианцы (фото: instagram.com/naturomama.ru)

Пастуший пирог - вегетарианская версия: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

1 большой кочан цветной капусты, разделенной на соцветия

1 ст. чечевицы

2 стакана овощного бульона или воды

200 гр нарезанных шампиньонов или других грибов

4 ст. л. масла гхи

1 луковица

2 зубчика чеснока

2 большие моркови

3 стебля сельдерея

2 ч. л. сушеного тимьяна

2 ч. л. сушеного розмарина

4 ст. л. натуральной томатной пасты или тертых помидоров

4 ч. л. кокосового или яблочного уксуса

1 ч. л. соли

Еда для семейного ужина (фото: pexels.com)

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Приготовьте цветную капусту на пару или отварите 5 мин. Остудите и смешайте с 2 ст. л. масла гхи, чесноком, 1 / 4 ч. л. соли, измельчите с помощью блендера. Отварите чечевицу. Разогрейте сковородку, добавьте масло, слегка обжарьте шампиньоны, добавьте томатную пасту, кокосовый уксус, перемешайте, добавьте все нарезанные овощи. Тушите минут 7. Затем добавьте тимьян и розмарин, посолите, перемешайте, переложите в форму для запекания, сверху залейте пюре из цветной капусты и выпекайте в духовке 20-30 мин.

Приятного аппетита!