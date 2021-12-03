Половина заражений "омикроном" приходится на полностью вакцинированных

Более половины пока исследованных случаев заражения штаммом "омикрон" коронавируса в Великобритании были зафиксированы у людей, привитых минимум двумя дозами вакцин от COVID-19, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным Агентства безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA), среди 22 случаев заражения в стране, выявленных до 30 ноября, 12 человек полностью завершили курс вакцинации, а еще два человека привились первой дозой вакцин, по меньшей мере, за четыре недели до регистрации заражения. Еще шесть человек оказались невакцинированы, а еще по двум зараженным данных пока нет.

UKHSA также присвоило этому штамму "красный" наивысший уровень опасности из-за опасений, что эта разновидность вируса благодаря мутациям сможет преодолевать как защиту вакцин, так и естественный иммунитет.

В свою очередь Научная консультативная группа по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Британии предполагает, что штамм "омикрон" может легче передаваться по воздуху, чем другие разновидности вируса.

Однако, уточняет Sky news, эти выводы носят весьма предварительный характер. Тем не менее, британские специалисты ожидают, что количество заражений штаммом "омикрон" в Великобритании сильно возрастет.

"Омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.