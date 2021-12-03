Зеленский впервые пообщался с Орбаном и пригласил его в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает УНИАН.
Зеленский отметил настроенность Украины на развитие добрососедских отношений с Венгрией на основе взаимоуважения и конструктивного диалога.
"Когда украинцы и венгры вместе, выигрывают все", – добавил он.
Зеленский поблагодарил Орбана за поддержку Венгрией суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив, в частности, участие президента Венгрии в инаугурационном саммите Крымской платформы.
Собеседники обсудили дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и договорились активизировать усилия с целью достижения прогресса по всем вопросам, которые сейчас находятся в повестке дня.
Глава государства пригласил Орбана посетить Украину с визитом.
Зеленский также отметил символизм сегодняшней даты для Украины и украинско-венгерских отношений.
"Сегодня исполняется 30 лет с того дня, как Венгрия третьей признала независимость Украины и стала первым государством, с которым мы установили дипломатические отношения. Мы всегда будем помнить это проявление солидарности и поддержки Украины", – отметил президент.