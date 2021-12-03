Зеленский прокомментировал скандал с назначенными им судьями

Пресс-служба главы государства заявила, что Высший совет правосудия, оценивая представления о назначениях судей, которые поступили на адрес президента Украины, констатировал соответствие кандидатур требованиям добродетели и профессиональной этики, сообщает Интерфакс-Украина.

"Во всех представлениях о назначении судей, поступивших в адрес президента Украины, Высший совет правосудия своим решением констатировал отсутствие обоснованного сомнения относительно соответствия кандидатов на должность судьи критерию добродетели или профессиональной этики или других обстоятельств, которые могут негативно повлиять на общественное доверие к судебной власти в связи с назначением на должность судьи" , - указывается в сообщении.

Такие выводы ВСП были сделаны по итогам рассмотрения решений Высшей квалификационной комиссии судей Украины о соответствии кандидатов занимаемой должности судьи по результатам квалификационного оценивания.

При этом отмечается, что факт назначения на должность судьи не дает иммунитета от привлечения к ответственности, в том числе уголовной, за совершенные правонарушения.

"Глава государства рассчитывает, что при активном участии небезразличной части общества как можно скорее состоится обновление Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Высшего совета правосудия, которые станут залогом формирования добропорядочного и высокопрофессионального судейского корпуса" , - указывается в сообщении.

За свою каденцию президент Украины Владимир Зеленский назначил на должности судей более 800 человек.