В пятницу, 3 декабря, в Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" Одесса - Измаил. "Укрзализныця" из-за этого инцидента обратилась в полицию, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда" , - говорится в заявлении пресс-службы УЗ.

В УЗ сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас компания подчитывает убытки.

"АО "Укрзализныця" возмущена такими действиями хулиганов по отношению к совершенно новому поезду, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы" , - говорится в сообщении.

Фото: В Одессе забросали камнями новый поезд "Дунайский экспресс" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

УЗ запустила "Дунайский экспресс" в конце ноября.