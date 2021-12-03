Телефоны американских дипломатов были взломаны шпионской программой

Компания Apple предупредила 11 дипломатов США о том, что их телефоны были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus, которая принадлежит израильской фирмы NSO Group. Аккаунты злоумышленников были заблокированы, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

NSO Group заявила, что приостановила аккаунты клиентов, взломавших телефоны дипломатов. В то же время их имена не раскрывались. Также компания долгое время утверждала, что программное обеспечение бессильно против телефонов с американскими номерами.

Ранее сообщалось, что Apple подала в суд против NSO Group в связи с тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции.

Тем временем президент Франции Эмануэль Макрон распорядился провести серию расследований по делу о прослушивании телефонов политиков страны, которое также осуществлялось благодаря программному обеспечению Pegasus.

Программное обеспечение Pegasus применяли против трех президентов.