Телефоны американских дипломатов были взломаны шпионской программой
Компания Apple предупредила 11 дипломатов США о том, что их телефоны были взломаны шпионским программным обеспечением Pegasus, которая принадлежит израильской фирмы NSO Group. Аккаунты злоумышленников были заблокированы, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
NSO Group заявила, что приостановила аккаунты клиентов, взломавших телефоны дипломатов. В то же время их имена не раскрывались. Также компания долгое время утверждала, что программное обеспечение бессильно против телефонов с американскими номерами.
Ранее сообщалось, что Apple подала в суд против NSO Group в связи с тем, что программное обеспечение применяют для взлома ее продукции.
Тем временем президент Франции Эмануэль Макрон распорядился провести серию расследований по делу о прослушивании телефонов политиков страны, которое также осуществлялось благодаря программному обеспечению Pegasus.
Программное обеспечение Pegasus применяли против трех президентов.