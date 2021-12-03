Бывший разведчик рассказал "ультиматум Путина к Зеленскому"

Бывший руководитель департамента контрразведки СБУ, проводивший спецоперацию по задержанию боевика Владимир Цемаха, Роман Червинский рассказал, что во время разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина по телефону обсуждались две темы – освобождение украинских моряков, незаконно задержанных россиянами в Керченском проливе, и задержание пророссийского боевика Владимира Цемаха в ОРДЛО, сообщает Сегодня.

Свою версию событий бывший сотрудник спецслужб изложил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Напомним, что 27 июня 2019 года украинские спецслужбы провели операцию, в результате которой задержали боевика Владимира Цемаха в оккупированном Снежном на Донбассе. По данным разведки, Цемах причастен к крушению в 2014 году малазийского самолета рейса MH17 вооружением российского производства.

Через пара недель после доставки Цемаха на подконтрольную Украине территорию, состоялся телефонный разговор между президентом Украины и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Как рассказал Роман Червинский, российский президент упоминал о Цемахе в переговорах.

"По моим данным, этот разговор состоялся из двух частей. Первая часть – это разговор касавшийся освобождения наших моряков. А вторая часть – это ультиматум Путина Зеленскому, чтобы передать назад ему Цемаха. Это было самое главное подтверждение, что Цемах – это ценный человек для нас и очень болезненный к Путину, что может доказать его участие в нашей войне и доказать, что Россия – агрессор. Цемах и моряки – это взаимовыгодный обмен, и он должен быть таким образом " , – рассказал он.

Отметим, что Роман Червинский был отстранен от должности сразу после телефонных переговоров с Москвой. Бывший разведчик уверяет, что до сих пор не знает причины такого приказа.