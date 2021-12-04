Как узнать, готово ли авто к зиме: 6 критических маркеров

Зимний сезон – это всегда испытание автомобиля на прочность. Погода противнее, дороги сложнее, расход топлива больше. Поэтому держите чек-лист, который поможет проверить, насколько готова ваша "ласточка" к таким испытаниям, сообщает Обозреватель.

Мы выбрали 6 ключевых критериев для того, чтобы избежать неприятных сюрпризов на зимних дорогах.

Шины

Об этом знает каждый, но не каждый успевает своевременно сделать. Автопроизводители единодушно советуют, как только температура начнет опускаться ниже +5-7 градусов, поменять летние шины на зимние. При пониженных температурах летняя "резина" дубеет и теряет свои свойства. Следовательно, увеличивается тормозной путь и растет вероятность ДТП. Тем более, что тормозить, возможно, придется на мокром асфальте, среди каши из талого снега или размокших опавших листьев. Всесезонные шины – к сожалению, не наш вариант. Они подходят для местностей, где зимние температуры не опускаются ниже -5. Украина увы – еще не Средиземноморье.

Ни в коем случае не слушайте горе-спецов, утверждающих, что достаточно поменять шины только на приводных колесах. Это вредоносная экономия. Во-первых, есть большие шансы уничтожить летние колеса за один сезон – они просто растрескаются на морозе. Во-вторых, это опасно: возрастает риск, что вас занесет даже на простом участке трассы или вы, намертво забуксуете в ледовой колее. Поменяв "резину", обязательно следует сделать ей "обкатку" – проедьтесь 100-200 км по нормальной дороге без экстремальных нагрузок. Машина привыкнет к новой обувке, а с поверхности шин сотрется смазка или защитное покрытие, в дальнейшем сцепление с дорогой будет лучше. Ну и, уже в процессе эксплуатации накачивайте зимние шины чуть сильнее (на 0,2 атмосферы), чем летом. Ведь во время холодов воздух внутри покрышек сжимается и давление падает.

Топливо

Особенно чувствительны к перепадам температур дизельные двигатели. Это объясняется химическим составом ДТ, в котором много парафиновых элементов. При минусовых температурах они загустевают, поэтому могут забивать насосы, фильтры, патрубки топливной системы. Чтобы предотвратить это, на НПЗ добавляют к зимним сортам дизтоплива специальные компоненты, которые предотвращают его парафинизацию: в таком случае обычный зимний дизель не замерзает до -20°С, а арктические марки – даже после -32°С. Именно поэтому в холодное время категорически не рекомендуется заправляться на "бочках" и NoName-заправках. Если там зальют самопальное, некондиционное ДТ, топливную систему не спасешь. И не стоит особо уповать на антигели.

В добросовестных АЗС-сетях зимнее топливо не только маркируется на стелах, но и подтверждается паспортами качества. А у самых продвинутых из них вы сможете приобрести не только ДТ зимних сортов, но такой же бензин и сжиженный газ. К примеру, в сети ОККО уже с середины ноября на всех заправках продается топливо зимних конфигураций. Как объяснили в центре контроля качества компании, зимние виды бензина обладают способностью быстрее испаряться, благодаря чему двигатель в холодное время заведется легче и не будет кашлять. Более высокий показатель испаряемости характерен и для зимнего сжиженного газа. Это в свою очередь зависит от соотношения в газовой смеси пропана и бутана. В зимних сортах должен преобладать пропан, в летних – наоборот. Иначе двигателю не хватит давления в топливной системе. Особенно это будет заметно при больших нагрузках: непрогретый двигатель, высокие обороты, полный салон пассажиров.

Жидкости

Под воздействием морозов застывать может не только ДТ, но и другие жидкие субстанции, обеспечивающие работу авто. В первую очередь речь идет о работе стеклоомывателей. Казалось бы, мелочь, но зимой, когда видимость и без того низкая, а лобовое стекло обладает свойством загрязняться быстрее, это немаловажный элемент безопасности. Поэтому обязательно обратите внимание на температуру замерзания омывателя. Летний не подойдет никак. Вы ведь не хотите, чтобы в самый неожиданный момент перестали видеть дорогу.

Кроме того, специалисты автосервисов советуют примерно раз в 2-3 года, лучше всего – как раз накануне зимы, менять тормозную жидкость. Она способна накапливать влагу, что может привести к разрушению металлических и резиновых деталей топливной системы, но что еще хуже – к ослаблению функции тормозов. А это уже аварийная ситуация на ровном месте. Приблизительно то же касается и антифриза. И он со временем аккумулирует влагу, а это может привести к тому, что в один прекрасный день охладитель начнет загустевать. В магазинах автохимии есть специальные тестеры, которые помогут определить состояние антифриза. Хотя многие делают это на глаз. Здесь подход такой: изменение цвета еще не означает, что антифриз выдохся, но, если в жидкости заметна ржавчина, осадок, хлопья – меняйте немедленно.

Парковка

Автомобиль, как и человек, хочет перезимовать в теплом, сухом месте. Поэтому гараж или закрытый паркинг – идеальный вариант. Вам не только не придется периодически откапывать автомобиль из-под снега, вы еще и защитите его от негативного воздействия температурных перепадов. В последнее время украинские зимы больше сырые и пронзительные, чем морозные, а в таких условиях в наступление идет серьезный враг – влага. Так что, если вашему авто все же приходится зимовать на улице, соблюдайте несколько правил.

Ни в коем случае не накрывайте его чехлом или брезентом. В такой "перчатке" влага накапливается с двойной силой и делает свое ржавое дело. Периодически обрабатывайте все доступные прорезиненные места раствором на основе силикона – тогда вам не придется с утра отрывать уплотнители от дверцы с мясом. Топливный бак желательно держать всегда полным или близко к этому. Дело в том, что, если в баке остаются воздушные полости, там образуется конденсат. Один день – это, конечно, несколько капель, но через пару недель накопится достаточно много влаги, которая будет ускорять коррозию деталей. А может даже закупорить топливный насос.

Аккумулятор

Аккумулятор – еще одна проблемная зона авто в зимнее время. Поэтому сделайте ему диагностику заранее. Осмотрите на предмет трещин, очистите и смажьте клеммы, проверьте уровень жидкости, заряда и плотность электролита. В зависимости от выводов аккумулятор можно дозарядить на СТО или приобрести новый. Решили, что старый еще послужит – по крайней мере, запаситесь комплектом "прикуривателей". Вы ведь помните из уроков физики: при низких температурах любая батарейка разряжается быстрее. Если же на протяжении зимы вы намерены поставить машину "на якорь" и долгое время ею не пользоваться, то аккумулятор вообще лучше вынуть и занести домой.

ЧС-набор

И, наконец, чтобы любую неожиданность на зимних дорогах встретить во всеоружии, держите в багажнике определенный запас вещей и инструментов на случай чрезвычайной ситуации. Лучше, чтобы ЧС у вас не случались, но все же лишними не будут: лопата, трос, щетка и скребок для очистки стекла, размораживатель замков, комплект проводов для запуска двигателя, цепи против скольжения, канистра, мощный фонарь, теплая куртка или плед, рукавицы.