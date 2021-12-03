Экс-разведчики ГУР говорят, что в ОП им угрожали уголовными преследованием

Бывший разведчик из Главного управления разведки Роман Червинский в эфире ток-шоу "Свобода слова с Савиком Шустером" заявил, что разведчикам, причастным к спецоперации по задержке "вагнеровцев", угрожали из Офиса президента уголовным преследованием, сообщает Украинская правда.

"Сначала были угрозы увольнениями, уголовными производствами, которые передавались якобы из Офиса президента. После совещания в Офисе президента нам передавались такие "посылы" - "что вы будете привлечены к ответственности, вы должны молчать".



Были предложения (разведчикам ГУР – ред.) сказать, что операции не было. Именно в двадцатых числах февраля этого года мы были у руководителей наших подразделений, и они это говорили прямым текстом, что или молчите ... Вообще пытались убедить нас, меня лично - того человека, который провел не менее 10 операций - что это была российская операция. Мне было смешно, и поэтому я не хотел с ними об этом говорить.

И поэтому начались угрозы. Они сказали, что они аннулируют наши паспорта, что они начнут уголовное производство", - сказал Червинский.

Червинский добавил, что после публикации документов о содержании спецоперации на facebook-странице журналистки Янины Соколовой, в ГУР уволили почти всех разведчиков, причастных к разработке спецоперации.

Разведчик добавил, что у него есть свидетельство давления на тех разведчиков, которые сохранили должности. Мол, кто-то из властных кабинетов предлагал присоединиться уволенных разведчиков к клевете офицеров, включая Червинского, руководивших спецоперацией, или иначе их уволят и будут преследовать.

Червинский считает, что материалы о проведении спецоперации были уничтожены и подделаны, чтобы скрыть государственное предательство среди высшего руководства государства.

Бывший разведчик ГУР Юрий Семенюк добавил, что уничтожение таких документов является уголовной ответственностью, ведь такие документы охраняются 5 лет государственной тайной.