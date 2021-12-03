Байден "активировал" финансирование правительства США

Американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования правительства до 18 февраля 2022 года и тем самым предотвратил грозивший исполнительной власти шатдаун (блокировку работы), сообщает Лента.Ру.

По информации Белого дома, глава государства подписал закон HR 6119 и отсрочил шатдаун. Документ предусматривает выделение средств федеральным агентствам до 18 февраля 2022 года. Деньги, в том числе, поступят на поддержку эвакуированных из Афганистана граждан.

Нынешний период финансирования завершается в ночь на 4 декабря. Документ ранее одобрил Конгресс.

В октябре Байден уже подписывал временный бюджет. Тогда Сенат США и Палата представителей утвердили законопроект о продолжении до 3 декабря финансирования федерального правительства, чтобы избежать его шатдауна.