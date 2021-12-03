Кабмин планирует выделить до 2 млрд на пособия безработным

Минэкономики подготовило проект постановления Кабмина о выделении средств для финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы, сообщает Корреспондент.

Из госбюджета по программе борьбы с COVID-19 планируется выделить 1,7 млрд гривен. Документ размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ). Отмечается, что обеспечение в 2020 году финансовой стабильности Фонда стало возможным только благодаря выделению 5,4 млрд грн финансовой помощи из Фонда борьбы с COVID-19 (это составило 32% годовых расходов на выплату пособий по безработице).

В 2021 году финансовое состояние Фонда остается нестабильным. Доходы в Фонд не обеспечивают потребность в расходах (в январе-октябре среднедневные доходы составляют - 65 млн грн, а потребность в расходах - 80 млн грн). Среднемесячная численность получателей пособия по безработице в январе-октябре составила 326 тыс. человек, что на 12% меньше соответствующего показателя прошлого года.

Расчетный среднемесячный размер выплаты пособия по безработице в январе-октябре на 16% превысил соответствующий показатель 2020 года и составил 4 135 грн.

Как отметили в Минэкономики, с учетом оперативной информации региональных центров занятости выделение средств из госбюджета позволит провести социальные выплаты ориентировочно для 341,8 тыс. человек.