Меркель провожали под музыку украинского композитора

Во время официальной церемонии прощания канцлера Германии Ангелы Меркель с должностью прозвучала песня "Музыкальная молитва ("Коль славен") украинского композитора Дмитрия Бортнянского, сообщает Обозреватель.

Церемония Der Große Zapfenstreich состоялась 2 декабря. Эта историческая церемония существует в Германии столетия.﻿ В нынешнем виде она была утверждена как военный церемониал Германии в 1956 году. Таким способом в ФРГ провожают с должностей ведущих политиков и генералов армии. Композицию на мелодию Бортнянского военный оркестр исполняет с 1838 года.

Примечательно, что гимн "Коль славен" исполняется после команды "Шапки долой!" и перед исполнением Государственного гимна Германии. Он был написан композитором на слова поэта М. М. Хераскова в конце XVIII века.

Дмитрий Бортнянский. Источник: pisni.org.ua

Дмитрий Бортнянский родился 28 октября 1751 года в украинском городе Глухов. Он был композитором, дирижером и певцом.