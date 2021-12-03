В Греции суд признал законной обязательную COVID-вакцинацию

Высший административный суд Греции признал, что обязательная вакцинация против коронавируса работников ряда отраслей не нарушает конституцию, сообщает Укринформ.

Согласно информации западных СМИ, суд, в частности, постановил, что для медработников вакцинация является "конституционной обязанностью", и таким образом они должны продемонстрировать "социальную солидарность" во время кризиса.

В то же время, суд отклонил все иски с требованиями аннулировать решение правительства об обязательной вакцинации.

Правительство Греции сейчас рассматривает возможность сделать вакцинацию против COVID-19 обязательной для других отраслей.