В течение года ВСП уволила почти 200 судей

В течение января – ноября текущего года Высший совет правосудия уволил 192 судей, сообщает Укринформ.

По информации пресс-службы ВСП, отмечается, что по общим обстоятельствам уволены 185 судей: 181 - в связи с представлением заявления об отставке и 4 - в связи с представлением заявления об увольнении по собственному желанию.

В то же время по особым обстоятельствам уволены 7 судей, а именно: 6 - за совершение существенного дисциплинарного проступка и один судья по результатам квалификационного оценивания признан не соответствующим занимаемой должности.

В ВСП информируют, что за аналогичный период 2020 года было уволено 255 судей. В частности, по общим обстоятельствам - 229 (228 – в связи с представлением заявления об отставке, 1 – в связи с представлением заявления об увольнении по собственному желанию); по особым обстоятельствам – 26 (22 – за совершение существенного дисциплинарного проступка, 4 – вследствие признания по результатам квалификационного оценивания не соответствующими занимаемой должности).