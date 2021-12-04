Во Франции начали расследование после публикации о спецоперации в Египте

Во Франции начали расследование после публикации о спецоперации в Египте

Уголовное расследование начато во Франции после разглашения в СМИ информации о секретной антитеррористической операции в Египте. Дело будут вести спецслужбы, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Агентство AFP отмечает, что расследование связано "с раскрытием секретов национальной обороны" и в публикации были указаны данные военнослужащих.

21 ноября интернет-издание "Дисклоз" опубликовало материал о секретной военной операции "Сирли", которую Вооруженные силы Египта проводят на своей территории в сотрудничестве с Францией с 2016 года.

По его данным, власти этой североафриканской страны использовали информацию французской разведки для нанесения ударов по целям на границе, в частности по автомобилям подозреваемых в торговле людьми.

Журналисты утверждают, что из-за действий египетских вооруженных сил, а также французских военных, которые якобы участвовали в нанесении 19 ударов в период с 2016 по 2018 год, пострадали или были убиты "сотни мирных жителей". Также утверждается, что "французские войска до сих пор находятся в египетской пустыне".

Кроме того, издание опубликовало секретное донесение Управления военной разведки президенту Франции, в котором разведслужбы предупреждают о необходимости проведения дополнительных проверок перед нанесением ударов по выявленным с воздуха целям.

В записке от 2019 года на имя главы Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли перед ее визитом в Египет также содержится просьба напомнить египетским партнерам о том, что данные, которые предоставляют французские разведывательные борты, не предназначены для корректировки авиаударов.

После этой публикации официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что Министерство вооруженных сил Франции начало внутреннюю проверку.

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