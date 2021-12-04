Зеленский пригласил лидера ОАЭ посетить Украину

Президент Владимир Зеленский пригласил наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммада бин Заида Аль Нахайяна посетить Украину, сообщает УНИАН.

Как информировала пресс-служба главы государства, об этом шла речь во время их телефонного разговора. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с ОАЭ как с одним из ключевых торгово-экономических партнеров Украины на Ближнем Востоке.

Со своей стороны шейх Мухаммад бин Заид Аль Нагаян отметил, что его страна заинтересована в расширении отношений с Украиной во всех сферах, представляющих обоюдный интерес.

Собеседники отдельно обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в инвестиционной сфере с целью реализации в Украине проектов в области инфраструктуры, энергетики и агропромышленного комплекса.

Глава Украинского государства пригласил шейха Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна посетить Украину с визитом.