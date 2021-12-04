Байден заявил, что заразился простудой от внука

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме говорил хриплым голосом. Глава государства признался, что его заразил простудой внук, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Журналист одного из американских медиа, попросил лидера США объяснить, почему у него хриплый голос.

"Я в порядке. Я каждый день сдаю тест, тест на коронавирус" , - ответил Байден.

Президент США пояснил, что у его внука, которому полтора года, простуда. По словам, Байдена, "внук любит целовать дедушку".

"Это всего лишь простуда" , - подчеркнул 79-летний Байден, говоря о своем состоянии.

Врач президента США Кевин О'Коннор сообщил, что у Байдена на этой неделе наблюдается усиление простудных симптомов, в частности, заложенность носа и охриплость в голосе.