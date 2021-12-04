Эстонские роботы-курьеры устроили пробку из-за снега

В Эстонии из-за снегопада на тротуаре образовалась настоящая пробка из роботов-курьеров, сообщает УНИАН.

Семь роботов застряли посреди тротуара и не могли сдвинуться с места, хотя слой снега на улицах был довольно небольшой, говорится в сюжете ТСН.

В комментариях в соцсетях инцидент пользователи в шутку назвали "неудачным восстанием машин".

Сообщается, что Эстония стала первой в мире страной, которая ввела доставку заказов с помощью роботов-курьеров еще 4 года назад.