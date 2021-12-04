В Минске предупредили ЕС о потери государственности Беларуси из-за санкций
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей опасается, что в случае продолжения санкционного давления республика потеряет государственность, сообщает Интерфакс-Украина.
"Беларусь рискует потерять государственность, если санкционное давление будет продолжаться. Хотя мы сделаем все, чтобы такого не случилось, а Европейский союз навсегда потеряет Беларусь. И я думаю, что это абсолютно не в интересах Европы", - приводятся на сайте белорусского МИД слова Макея.