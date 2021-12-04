МВФ предрек замедление мировой экономики из-за "Омикрона"

Новый вариант COVID-19 Omicron может замедлить восстановление мировой экономики – так же, как и штамм Delta.﻿﻿ Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщает Украинская правда.

"Новый вариант, который может очень быстро распространяться, может подорвать уверенность, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторые понижения оценки наших октябрьских прогнозов глобального роста" , - отметила глава МВФ, пишет AFP.

Отмечается, что в своем последнем World Economic Outlook фонд прогнозировал глобальный рост на 5,9% в этом году и 4,9% в 2022 году, но Соединенные Штаты и другие крупные экономики претерпели резкие изменения в сторону снижения после того, как распространение варианта Delta "вызвало определенные трения".

Георгиева отметила, что восстановление продолжается, но "несколько теряет импульс".