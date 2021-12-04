Украина обвинила РФ в системных блокировках деятельности ОБСЕ

Участники министерской встречи ОБСЕ в Стокгольме обсудили блокирование работы миссии наблюдателей на неподконтрольных правительству Украины участках границы с РФ. Глава МИД Дмитрий Кулеба указал, что Россия в организации в целом действует деструктивно, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Россия не просто не продлевает действие СММ ОБСЕ на этих пропускных пунктах, но еще и начинает системно нарушать положения решений, под которыми сама подписалась.

"Она не только заблокировала работу пунктов "Гуково" и "Донецк", но и, например, проведение годового обзора выполнения обязательств. Это мероприятие, которое проходило ежегодно. Сейчас я не вижу конструктивности России и их готовности изменить свое решение. Это очередной удар по Минским договоренностям со стороны РФ" , - рассказал Кулеба в эфире телеканала "Дом".

Ранее Кулеба заявил, что прямо сейчас в мире работают над санкциями против России.