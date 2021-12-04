РФ планирует вторжение в Украину с участием 175 тыс военных - разведка США

Американская разведка обнаружила, что Кремль планирует наступление на Украину на нескольких фронтах уже в начале следующего года с участием 175 тысяч военнослужащих.﻿﻿ Об этом информируют официальные лица США – и документ разведки, полученный The Washington Post, сообщает Украинская правда.

"Российские планы предусматривают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года с масштабом сил, что вдвое превышает тот, который мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины... Планы включают в себя широкое передвижение 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тысяч человек, а также бронетехнику, артиллерию и технику".

Как сообщается, документ американской разведки, полученный WP, включает спутниковые фотографии. На них изображено, что российские войска сосредотачиваются на четырех местах.

На карте США количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но при этом прогнозируется их наращивание до 175 тысяч и описывается широкое передвижение батальонных тактических групп к границе и от границы "для сокрытия намерений и создания неопределенности". Согласно документу, в настоящее время развернуто 50 боевых тактических групп, а также "новоприбывшие" танки и артиллерия.

В разведывательном документе также предполагается, что российские силы могут оставлять оборудование на тренировочных объектах, чтобы быстро приступить к атаке на Украину.

По словам представителя администрации США, закладывая основу для вторжения, российское правительство также проводит пропагандистскую кампанию. Чиновник сказал, что "наша информация указывает на то, что доверенные лица России и СМИ начали увеличивать количество порочащих Украину и НАТО материалов, отчасти чтобы возложить вину за потенциальную эскалацию российской военной эскалации на Украину".