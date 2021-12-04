Байден рассчитывает на "долгий разговор" с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что надеется провести с российским лидером Владимиром Путиным «долгий разговор», сообщает Лента.Ру.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным» , — сказал американский лидер, упомянув ситуацию на российско-украинской границе, пишет Bloomberg.

Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Байден в ходе разговора Путиным собирается заявить о настрое Вашингтона наладить стабильные отношения с Москвой. Он также подчеркнул, что в США от разговора с РФ ожидают, что диалог пройдет «в ближайшем будущем». По его словам, сейчас Вашингтон обсуждает с Москвой возможность контакта глав двух государств в ближайшее время.