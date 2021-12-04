На рынке труда в ноябре стало больше вакансий

В Украине в ноябре по сравнению с октябрем количество вакансий увеличилось на 18%. Самая популярная специальность – разнорабочий. Затем идут: сборщики, грузчики, электрики и упаковщики, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала Елена Кирильевнина, руководитель отдела по работе с партнерами Jooble.

"В октябре наиболее часто-размещаемыми вакансиями были упаковщик, комплектовщик, торговый представитель со своим автомобилем, продавец-консультант, грузчик. В ноябре ситуация несколько изменилась, и работодатели чаще всего предлагали работу разнорабочим, сборщикам, грузчикам, электрикам и упаковщикам" , – поясняет эксперт.

Также в ноябре активность соискателей работы по Украине выросла на 11% в сравнении с октябрем.

Наибольшую активность в поиске работы проявили соискатели в Харькове (на 40% больше поисковых запросов в ноябре), Одессе (на 31% больше поисковых запросов в ноябре), и Луцке (на 28% больше поисковых запросов в ноябре).

Вакансии, на которые в последний месяц осени вырос спрос по всей стране – водитель (+25%), охранник (+23%), мерчендайзер (+18%).

Отметим, самая низкая средняя зарплата, по данным Госстата, в Черновицкой области (всего 10,9 тыс. грн). Больше всего традиционно зарабатывают в столице – 20,6 тыс. грн. Разница в средних зарплатах между Киевом и Черновицкой областью превышает 9 682 грн (за месяц она увеличилась на 182 грн).

Традиционно больше зарабатывают в крупных городах. В небольших населенных пунктах размер заработной платы может быть в разы ниже.