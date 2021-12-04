На Запорожье будут судить подозреваемых в избиении депутата облсовета

На Запорожье будут судить четырех человек, подозреваемых в избиении депутата областного совета от партии "Единение" Дмитрия Майстро, сообщает Укринформ.

“На Запорожье будут судить 4 нападавших. По данным следствия, в марте 2021 года группа молодых людей напала на депутата Запорожского областного совета возле его приемной и нанесла ему телесные повреждения” , - говорится в сообщении Запорожской областной прокуратуры в Фейсбуке.

Расследованием установлена ​​причастность к этому преступлению четверых жителей Запорожской области в возрасте от 21 до 25 лет. Обвинительный акт в отношении этих граждан направлен в суд

Подозреваемым инкриминируют причинение телесных повреждений средней тяжести, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Утром 1 марта 2021 года в Запорожье неизвестные избили депутата облсовета. Дмитрий Майстро уверен, что нападение на него связано с депутатской деятельностью.