Иностранки пытались вывезти из Украины валюты на 15 миллионов

Во Львовском аэропорту таможенники обнаружили у двух иностранок валюты на 15 млн грн и 1,7 кг ювелирных изделий, сообщает Укринформ.

"Сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса Львов – Стамбул обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты" , – информирует Львовская таможня в Фейсбуке.

Отмечается, что две женщины, 53 и 67 лет, собиравшиеся вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали "зеленый коридор".

"Однако во время проверки их багажа таможенники совместно с оперативными подразделениями 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили 125,7 тыс. долларов, 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото" , – сообщили в таможне.

Согласно протоколу о нарушении таможенных правил, эти средства и ювелирные украшения будут изъяты.