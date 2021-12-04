Иностранки пытались вывезти из Украины валюты на 15 миллионов
Во Львовском аэропорту таможенники обнаружили у двух иностранок валюты на 15 млн грн и 1,7 кг ювелирных изделий, сообщает Укринформ.
"Сотрудники таможенного поста "Львов-аэропорт" во время проверки пассажиров авиарейса Львов – Стамбул обнаружили рекордное количество ювелирных украшений и валюты", – информирует Львовская таможня в Фейсбуке.
Отмечается, что две женщины, 53 и 67 лет, собиравшиеся вылететь в Турцию, для прохождения таможенного контроля выбрали "зеленый коридор".
"Однако во время проверки их багажа таможенники совместно с оперативными подразделениями 7-го пограничного Карпатского отряда обнаружили 125,7 тыс. долларов, 374,8 тыс. евро и почти 1,7 кг ювелирных изделий из металла желтого цвета, похожего на золото", – сообщили в таможне.
Согласно протоколу о нарушении таможенных правил, эти средства и ювелирные украшения будут изъяты.