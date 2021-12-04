"Слуга" назвал число украинцев с иностранным гражданством

Даже после принятия закона о множественном гражданстве не будет иметь значения, сколько паспортов других стран имеет гражданин Украины. Наше государство будет признавать его только украинское гражданство. Об этом в эфире телеканала Дом заявил депутат Верховной Рады (фракция Слуга народа) Олег Дунда, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день в Украине по приблизительным оценочным подсчетам где-то 4 млн граждан имеют уже иностранное гражданство. Два, три, четыре гражданства - не имеет значения" , - сказал политик.

При этом в Украине вопрос иностранного гражданства остается не урегулированным, как и в некоторых других европейских государствах.

"У многих стран Евросоюза такая же ситуация. К примеру, в Австрии такая же история с отсутствием урегулированности этого вопроса. И они тоже думают, как это отрегулировать" , - привел пример Дунда.

По его мнению, для урегулирования вопроса множественного гражданства в Украине достаточно законодательных и нормативно правовых актов, а изменения в Конституцию не нужны.

"Во внесении изменений в Конституцию нет нужды... Конституция не запрещает регулирование множественного гражданства – запрет или разрешение на него. Никаких ограничений на этот счет в Конституции нет" , - указал депутат.

Он подчеркнул:

"Неважно, сколько паспортов других стран имеет гражданин Украины. Наше государство признает его только украинское гражданство. Эту норму планируют оставить и дальше".