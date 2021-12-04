"Слуга" назвал число украинцев с иностранным гражданством
Даже после принятия закона о множественном гражданстве не будет иметь значения, сколько паспортов других стран имеет гражданин Украины. Наше государство будет признавать его только украинское гражданство. Об этом в эфире телеканала Дом заявил депутат Верховной Рады (фракция Слуга народа) Олег Дунда, сообщает Укринформ.
"На сегодняшний день в Украине по приблизительным оценочным подсчетам где-то 4 млн граждан имеют уже иностранное гражданство. Два, три, четыре гражданства - не имеет значения", - сказал политик.
При этом в Украине вопрос иностранного гражданства остается не урегулированным, как и в некоторых других европейских государствах.
"У многих стран Евросоюза такая же ситуация. К примеру, в Австрии такая же история с отсутствием урегулированности этого вопроса. И они тоже думают, как это отрегулировать", - привел пример Дунда.
По его мнению, для урегулирования вопроса множественного гражданства в Украине достаточно законодательных и нормативно правовых актов, а изменения в Конституцию не нужны.
"Во внесении изменений в Конституцию нет нужды... Конституция не запрещает регулирование множественного гражданства – запрет или разрешение на него. Никаких ограничений на этот счет в Конституции нет", - указал депутат.
Он подчеркнул:
"Неважно, сколько паспортов других стран имеет гражданин Украины. Наше государство признает его только украинское гражданство. Эту норму планируют оставить и дальше".
"Статья 4 действующего закона о гражданстве говорит, что в отношениях с Украиной наша страна признает только украинское гражданство. Никаких других гражданств она не признает. То есть вы можете иметь 3-4 паспорта других стран. Но Украина будет реагировать только на паспорт Украины, больше ни на какой другой. И любые законопроекты по гражданству предусматривают ту же норму. То есть в этом плане ничего не изменится", - резюмировал Дунда.