Польша заказала партию COVID-вакцины для прививки детей

Польша через десять дней получит 1,1 млн доз вакцины для детей 5-11 лет, прививочная кампания должна начаться 16 декабря.﻿ Об этом заявил пресс-секретарь минздрава Польши Войцех Андрусевич, сообщает Укринформ.

"У нас имеется решение производителя, что партия в объеме 1,1 млн доз вакцины прибудет в Польшу 13 декабря… Мы хотим, чтобы после распределения вакцины между пунктами прививок вакцинация детей началась 16 декабря" , - заявил Андрусевич.

По его словам, министерство получает сигналы, что многие родители хотят вакцинировать детей в возрасте от пяти лет.

Пресс-секретарь минздрава также сообщил, что в Польше сейчас - на четвертой волне пандемии - наблюдается пик инфицирования COVID-19. Впрочем, в последние дни фиксируется динамика уменьшения количества заражений.

Андрусевич также отметил, что правительство рассматривает вариант обязательных прививок от коронавируса медицинского персонала. По его словам, среди врачей процент вакцинированных очень высок, в то же время среди медсестер и других групп медиков часто не превышает 80%.

В целом полностью вакцинировано примерно 60% населения Польши.