США и РФ достигли прогресса в выдаче дипломатических виз

Представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон и Москва за последние дни достигли прогресса по вопросам, которые касаются выдачи дипломатических виз, сообщает Лента.Ру.

Так представитель ведомства прокомментировал информацию о том, что Москва и Вашингтон достигли предварительных договоренностей относительно выдачи российских въездных виз сотрудникам американского посольства.

"Функционирующее посольство имеет решающее значение для дипломатии, поэтому мы продолжаем тяжелую работу по решению этой проблемы" , — сказал собеседник агентства, выразив надежду, что США и Россия продолжат двигаться в этом направлении.

Он добавил, что США продолжают обсуждать с Россией вопрос, касающийся выдачи виз дипломатам.