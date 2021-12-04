Литва попросила помощь у ЕС из-за Китая

Литва попросила от Европы помощи и поддержки в вопросе блокировки Китаем литовских грузов, поскольку сама страна не может исключать китайские предприятия из европейских таможенных систем, заявил глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис, сообщает Лента.Ру.

"Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Мы не можем ввести ответных санкций, потому что не имеем возможности вычеркнуть из таможенной системы то или иное китайское предприятие" , — сказал министр, отметив, что в этот вопрос должны вмешаться европейские институты и представлять Литву, поскольку таможенные системы регулирует Еврокомиссия, пишет Delfi.

Ранее представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Набила Массрали заявила, что сейчас Еврокомиссия изучает ситуацию с исключением Литвы из таможенной системы Китая. Отмечается, что в результате указанного шага китайской стороны литовские предприниматели не могут легализовать доставленные в Китай товары.

В конце ноября стало известно, что Китай понизил дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах и изменил статус китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства. Решение было принято в связи с тем, что Вильнюс одобрил открытие представительства Тайваня.